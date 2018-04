Kindertag in der Türkei

In der Türkei wird am 23. April der Kindertag gefeiert. Schon im Jahr 1920 wurde 23. April als Feiertag namens "Tag des Kindes" eingeführt. Kinder waren heute eingeladen und ein Kinderpräsident durfte neben dem Echten sitzen.

An diesem Tag versammelte sich die Große Nationalversammlung in Ankara das erste Mal, sagt der kleine Junge. Diese machte am nächsten Tag Mustafa Kemal, der 1934 den Nachnamen Atatürk (Vater der Türken) erhielt, zu ihrem Vorsitzenden.

Atatürk widmete den 23. April den Kindern unter dem Motto "Kinder von heute sind Erwachsene von morgen".