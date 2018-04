Offensive gegen Rebellenhochburg bei Damaskus

Im Distrikt al-Hajar-al-Aswad liegt auch das Flüchtlingslager Jarmuk, in dem Tausende überwiegend palästinensische Geflüchtete leben.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will unterdessen die politischen Gespräche über den Syrien-Konflikt wiederbeleben und stärken. Darauf einigten sich alle Mitgliedsländer nach zweitägigen Beratungen in Südschweden.

Der schwedische UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, zog dennoch keine eindeutig positive Bilanz des informellen Treffens: "Nach einer Woche großer Anspannung und großer Gefahren mussten wir die Gemüter abkühlen. Für mehr Ruhe zu sorgen war das erste Ergebnis. Zum Zweiten mussten wir in Bezug auf Syrien die Frage in den Raum stellen, was uns verbindet und was uns spaltet."

De Mistura räumte ein, man sei in der Frage der Notwendigkeit einer politischen Lösung zwar fraglos einig, jedoch fehle den Hauptbeteiligten eine Vertrauensbasis