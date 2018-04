Ortega zieht Sozialreform zurück

Nicaraguas Präsident Daniel Ortega hat die geplante Sozialreform wieder zurückgenommen. Sie hatte höhere Beiträge für die Versicherten und gleichzeitig weniger Rente vorgesehen und blutige Proteste ausgelöst. "Ich hoffe, dass wir in einen Dialog treten können, der zu Frieden, Stabilität und Sicherheit in unserem Land führt", sagte der Präsident in einer Fernsehansprache. Die Reform sei zurückgezogen worden, denn in Nicaragua dürfe nicht das Chaos, Verbrechen und Plünderei herrschen.