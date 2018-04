Tür blockiert: Politiker verbringt Reise auf Zugklo

Der Berliner Grünen-Politiker Matthias Oomen (36) musste sich erst per Twitter aus der Zugtoilette melden, bevor er Hilfe bekam. Als er am Sonntag in einem EuroCity der deutschen Bahn von Berlin nach Dresden fuhr, gelang es ihm nicht, sich vom "stillen Örtchen" zu befreien. Daraufhin sandte er diese Nachricht von seinem Smartphone: