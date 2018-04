Amokfahrer von Toronto festgenommen

Der 25-Jähriger, der in Toronto seinen Lieferwagen auf den Gehweg eines belebten Geschäftsviertels steuerte, wurde festgenommen. Mindestens zehn Menschen wurden getötet,15 weitere wurden verletzt - mindestens vier von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die von Verwüstung, Trümmern und Blutspuren gesäumte Todesstrecke zieht sich über fast drei Kilometer, vorbei an Geschäften, Restaurants und Wohnhäusern. Die Polizei geht von Vorsatz aus. Der 25-jährige wurde festgenommen, weitere Verdächtige gab es nach Polizeiangaben nicht.