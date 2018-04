Armenien im Umbruch erinnert an Massaker von 1915 bis 1917

Auf dem Hügel Zizernakaberdvan in der armenischen Hauptstadt Eriwan, dem Denkmalkomplex für den Völkermord im Jahr 1915, haben Tausende an den Feiern zum Völkermordgedenktag in Armenien, dem 24. April, teilgenommen. Bei den Massakern wurden 1,5 Millionen Armenier umgebracht.