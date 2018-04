Bosnien-Herzegowina: Bühne ausländischer Machtspiele

Arabische Touristen und Investoren haben Bosnien-Herzegowina für sich entdeckt. Manch Einheimischer betrachtet das mit Argwohn.

In dem wirtschaftlich schwachen Land sind Besucher aus den Golfstaaten zwar sehr willkommen – das durch sie veränderte Straßenbild allerdings nicht. Dino Hadzic ist Stadtrat in Ilidza. Er will den Gebrauch des Arabischen gesetzlich beschränken.