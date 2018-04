Ex-Präsident George Bush mit 93 Jahren auf Intensivstation

Wenige Tage nach dem Tod seiner Frau Barbara ist der frühere US-Präsident George Bush in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der 93-Jährige wird in Texas auf der Intensivstation einer Klinik in seiner Heimatstadt Houston behandelt. Der 41. US-Präsident leidet an einer Blutinfektion.

Seine Frau Barbara Bush war vor einer Woche im Alter von 92 Jahren gestorben. Beide waren mehr als 70 Jahre lang verheiratet.