Ein Gericht in Schottland hat einen Mann zu einer Geldstrafe von 800 britischen Pfund (rund 913 Euro) verurteilt, weil er einem Mops unter anderem beigebracht hatte, den Hitlergruß zu zeigen. "Buddha", so der Name des Hundes, reagierte auf Kommandos mit antisemitischen Inhalten. So fragt Mark Meechan den Hund seiner Freundin wiederholt: "Willst du die Juden vergasen?" Der Mops reagiert darauf immer wieder durch Wegdrehen oder Kopfdrehen. In einer Szene ist der Hund zu sehen, wie er andächtig einer Rede Adolf Hitlers vor dem Fernseher lauscht. Das Gesamtwerk stellte der 29-jährige Schotte auf YouTube.