Milliardär Vincent Bolloré festgenommen

Der französische Multimilliardär Vincent Bolloré ist in Nanterre bei Paris in Polizeigewahrsam genommen worden. Er steht unter Korruptionsverdacht. Sein Unternehmen soll afrikanische Politiker finanziell unterstützt haben, die ihm im Gegenzug dann Hafenkonzessionen in Afrika, konkret in den Ländern Togo und Guinea, verschafft haben sollen. Schon seit Jahren wird gegen den 66-Jährigen, der in Frankreich sehr bekannt ist, ermittelt.

Bolloré übernahm 1981 das mittlerweile fast 200 Jahre alte Unternehmen seiner Familie, das ursprünglich nur Papier herstellte. Er machte daraus einen einflussreichen und weit verzweigten Konzern mit an die 80.000 Beschäftigten. Bolloré hält die meisten Aktien bei Vivendi zum Beispiel.