Vietnam-Entführungsprozess: Er soll den Wagen gefahren haben

In Berlin hat der Prozess gegen einen 47-jährigen Vietnamesen begonnen. Er soll 2017 an der Entführung eines Landmannes und dessen Freundin am hellichten Tage in einem Park in der deutschen Hauptstadt beteiligt gewesen sein. Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam. Der vietnamesische Geheimdienst steht offenbar hinter der Tat.