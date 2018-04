"Berlin trägt Kippa" Unter diesem Motto hat die Jüdische Gemeinde zu Berlin heute ab 18 Uhr zu einer Solidaritätskundgebung vor dem Gemeindehaus in der Fasanenstraße aufgerufen. Grund ist der Angriff auf einen Kippa tragenden Israeli vor einer Woche. Man wolle ein breites gesellschaftliches Bündnis mobilisieren, das sich dem Hass entgegenstellt, sagte der Gemeinde-Vorsitzende Gideon Joffe. Man habe zwar immer davor gewarnt, in der Öffentlichkeit Kippa zu tragen. "Nun ist aber eine Situation entstanden, die wir nicht mehr bereit sind, widerstandlos hinzunehmen."

Der Aufruf richtet sich bundesweit an alle Menschen in Deutschland: In Magdeburg rufen das Bündnis gegen Rechts, der Förderverein „Neue Synagoge Magdeburg“ und die Magdeburger Arbeitsgruppe der „Deutsch-Israelischen Gesellschaft“ dazu auf, ab 18 Uhr am Synagogenmahnmal Kippa zu tragen.

Unter dem Motto „Thüringen trägt Kippa" ruft das ostdeutsche Bundesland ebenfalls zu Demonstraitonen auf. Weitere Aktionen gibt es unter anderem in Köln und Potsdam.

Solidarität auf Twitter: #berlinträgtkippa

Der Auslöser

Der 21-jährige Israeli Adam und sein Freund waren am vergangenen Dienstagabend im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg unterwegs - sie trugen Kippot - traditionelle jüdische Kopfbedeckungen. Auf der Straße wurden sie von drei arabisch sprechenden Männern antisemitisch beschimpft worden. Einer der Männer schlug mit einem Gürtel auf Adam ein. Er stellte sich später der Polizei, gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Der Fall hatte eine Welle der Empörung ausgelöst.