Gaia: High Noon für die Astrophysik

High Noon für Weltall-Forscher: der zweite Katalog mit 1,7 Milliarden Objekten, die die Sonde Gaia aufgenommen hat, ist veröffentlicht worden. Gaia ist eine Weltraumsonde der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Alle Daten sind in einer großen Datenbank für die Allgemeinheit zugänglich. Am Observatorium in Paris wurde der Katalog Wissenschaftlern und Interessierten vorgestellt.