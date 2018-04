Staatsbankett für Macron

Vor dem festlichen Dinner im Weißen Haus hatten die beiden Staatsoberhäupter eine Pressekonferenz abgehalten, in der es unter anderem um das Nuklearabkommen mit Iran von 2015 ging. Macron wirbt für eine Neukonzeption des Deals, um Trump davon zu überzeugen, das Abkommen nicht zu verlassen.

Trump verkündete: "Es besteht eine Chance und niemand weiß, was ich am 12. tun werde - wobei Sie, Herr Präsident, es sich wohl denken können - aber wir werden sehen, auch, ob ich tun werde, was mancheiner erwartet. Ob ein neuer Deal mit solider Basis möglich sein wird oder nicht, denn das ist ein Deal mit brüchiger Basis."

Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten über das Nuklearabkommen mit Iran ist Macrons Staatsbesuch bei Trump von gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung geprägt. Am dritten und letzten Tag seines Besuchs wird Macron vor dem US-Kongress sprechen.

Nach dem französischen Präsidenten wird Trump am Freitag (27.4.) die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington begrüßen.