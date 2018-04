Teleprometheus - medizinisches Wissen, wo es gebraucht wird

Teleprometheus ist eine E-Learning-Plattform für medizinische Fachkräfte. In zwei Krankenhäusern wird sie eingesetzt - im Nicosia General Hospital auf Zypern und in einem Krankenhaus in Heraklion auf Kreta.

Dr. Theodoros Kyprianou, der das Krankenhaus in Nikosia leitet, über die Erwartungen an das Projekt:

"Prometheus war der Gott des Wissens und derjenige, der der Menschheit das Licht der Erkenntnis gebracht hat. Wir glauben, heute sind Daten und Wissen diese Flamme, und ein einzigartiges Merkmal Europas sind.

Die Idee hier ist, eine Plattform zu nutzen, eine flexible Plattform, die vielleicht verkauft wird? Vielleicht in unterschiedliche Ausprägungen: außerhalb der Intensivstation, innerhalb der Intensivstation und über mobile Geräte von zu Hause aus zugänglich.

Ein anderes Beispiel wäre ein Patient, der zu Hause eine Vollzeitbeatmung bekommt und sagen wir, ein Verwandter oder ein Begleiter dieses Patienten möchte etwas über Tracheostomiebehandlung wissen, und natürlich haben sie ein Ausbildungsprogramm durchlaufen, aber wir sind Menschen, wir vergessen Dinge, also vielleicht will er oder sie von Teleprometheus wissen, wie man eine Tracheostomiekanüle pflegt? Wie oft sollten Sie sie wechseln? Welche Art von Materialien verwenden Sie, beim wechseln, also all diese praktischen Dinge.

Es ist ein Pilot, und wir glauben, dass er seinen Zweck sowohl innerhalb als auch außerhalb Zyperns gut erfüllt."