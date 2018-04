Toronto-Opfer waren hauptsächlich Frauen

Mit hunderten von Plakate, Karten, Bilder und Blumen gedenken Menschen in Toronto an die Opfer der Amokfahrt bei der zehn Menschen starben. 15 weitere wurden verletzt. Die Opfer waren hauptsächlich Frauen im Alter von Mitte zwanzig bis Anfang achtzig. Eine von ihnen ist die 25-jährige Anne Marie D’Amico. Sie arbeitete in einem Investmentunternehmen in der Nähe des Tatorts. Der 25-jährige Fahrer Alek Minassian wird des Mordes in zehn und des versuchten Mordes in 13 Fällen beschuldigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er mit dem Lieferwagen absichtlich Passanten überfuhr. Bei der ersten Anhörung äußerte er sich nicht zu den Anschuldigungen. Am 10. Mai soll er erneut vor Gericht erscheinen.