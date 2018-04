Verdächtiger von Toronto: Motiv Frauenhass?

Was für ein Motiv hatte der Amokfahrer von Toronto? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Ermittler, nachdem ans Licht gekommen war, dass der 25-Jährige kurz vor seiner grausamen Tat einen Facebook-Post verfasst hatte. Darin schreibt Alek Minassian, dass die "Incel-Rebellion" begonnen habe. "Chads" und "Staceys" werde man aus dem Weg räumen und dem "Supreme Gentleman" Elliot Rodger, der 2014 sechs Menschen in Kalifornien erschossen hatte, spricht er seine Bewunderung aus.

Incel ist eine Wortkreuzung aus "Involuntary" und "Celibate", also Menschen, die unfreiwillig enthaltsam leben, häufig Männer, die keine Freundin finden. Schuld daran sind aus ihrer Sicht oft die eigene Unattraktivität und die Oberflächlichkeit der Frauen. Im Internet finden sie Gleichgesinnte, auf Online-Plattformen teilen sie ihre Gedanken, auch in Form von Hass-Postings gegen Frauen. Als "Chads" gelten Männer, die bei Frauen Erfolg haben, "Staceys" sind Frauen, die Incels abweisen. Lange nutzte ein großer Teil der Community die Plattform Reddit zum Austausch, doch das Forum sperrte die Gruppe im November 2017.

Für die selbsternannten Incels gelten Menschen wie Eliott Rodger als Helden - vor seiner Tat hatte der damals 22-Jährige ein Video veröffentlicht, in dem er sich über Zurückweisung durch Frauen beschwert und verspricht, sich an ihnen zu rächen. Die "Incel-Rebellion" bezieht sich auf einen zukünftigen Zeitpunkt, an dem die Incels dafür sorgen, dass das für sie bedrückende, "feministische System" gestürzt wird.