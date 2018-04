4500 Kilometer: Schottisches Spielzeugboot erreicht Karibik

So fing alles an

Auf Facebook und auf ihrer Homepage berichten die beiden Grundschüler aus dem kleinen Ort Turriff über die Reise ihres Piratenschiffs mit dem Namen „Adventure“. Ollie (8) und Harry (6) kleideten ihr Playmobil-Boot mit Styropor aus, damit es sich besser über Wasser hält, und ließen es im Mai 2017 in ihrer Heimat vor der Küste von Aberdeenshire in Schottland in See stechen. Das Piratenschiff legte rund 630 Kilometer zurück und wurde von einer Familie an der Küste von Dänemark gefunden, die sich bei den Fergusons meldete und das Boot wieder zu Wasser ließ.

Überquerung des Atlantiks

Von Dänemark trieb die „Adventure“ nach Schweden und Norwegen - nun wurde ihr Verbleib schon mit einigem medialen Interesse verfolgt. Die von der Crew der "Christian Radich" nahm sich des Miniatur-Schiffes an und bat der Familie an, sie mit in andere Gewässer zu nehmen und im südlichen Atlantik, vor der Küste Mauretaniens auszusetzen, nicht ohne die nötigen Reparaturen an Segel und Rumpf vorzunehmen. Dort erhielt sie auch ihren Peilsender, die ihre ständige Ortung ermöglicht. Seit dem 8. November ist die "Adventure" nun unterwegs und hat inzwischen die Karibik erreicht. Gespannt warten die Jungs darauf, dass ihr Boot auf einer der zahlreichen Karibikinseln gefunden wird.