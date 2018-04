Daten von 2016 belegen: Einkommensgefälle in Europa weiter hoch

Nach wie vor gibt es große Unterschiede bei der Höhe der Einkommen in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Das belegen die jüngsten Zahlen von Eurostat. Die offizielle Statistikbehörde warnt vor den in einzelnenen Ländern teils stark auseinanderklaffenden Einkommen.

Die Zahlen belegen, dass die oberen 20 Prozent der Bevölkerung in der EU - oder anders ausgedrückt, Menschen mit dem höchsten Einkommen in einem bestimmten Land - im vergangenen Jahr im Durchschnitt 5,2 mal so viel Lohn erhielten, wie die 20 Prozent der Bevölkerung, die mit dem geringsten Einkommen auskommen müssen.