High Heels und Händchenhalten: 10 Fotos der First Ladies Brigitte und Melania

Der Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (40) in den USA war für Donald Trump (71) eine Gelegenheit, sich als internationaler Gastgeber in Szene zu setzen. Nicht nur in Frankreich wurde viel darüber gerätselt, ob letzten Endes eher Trump oder eher Macron von der Show profitiert. Einige Beobachter meinten, Macron könne durch den Kontrast zu Trump seine Vorzüge betonen: der Gast aus Frankreich hat die besten Schulen besucht, Trump eher nicht, Macron verfügt im Gegensatz zu Trump auch über ein besonders reichhaltiges Vokabular..