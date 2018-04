Marina Abramović - Balkan, bis es wehtut

Grenzerfahrungen sind ihr Thema - selten geht es dabei ohne Tabubruch ab und selten auch ohne Gewalt, meist gegen sich selbst und sei es auch nur beim Haarbürsten. Marina Abramović, Serbin und Performance-Künstlerin, hat ihre "Macke" zum künstlerischen Lebensinhalt gemacht - zu sehen in einer Retrospektive über fünf Jahrzehnte in der Bonner Bundeskunsthalle: Sie ist wie besessen von Selbstkasteiung und Selbstverletzung. Damit habe das sensible, oft geschlagene Kind Marina schon in frühester Jugend sich und ihre Umgebung geschockt, erzählt sie in einem Video.