Shitstorm gegen die schicke Kate - Echte Frauen nach der Geburt in 10 Tweets

Mütter und Frauen auf aller Welt sprechen über den Auftritt von Herzogin Kate wenige Stunden nach der Geburt ihres dritten Kindes. Sie vergleichen ihre Erfahrungen und ihr Aussehen nach der Geburt ihrer Kinder mit dem Look der 36-jährigen Kate Middleton. Einige fragen sich, ob die eigentlich moderne junge Frau vom königlichen Protokoll dazu gezwungen wird, das Lindo-Wing-at-St Mary's-Krankenhaus so kurz nach der Niederkunft vor zahllosen TV-Kameras zu verlassen. Perfekt geschminkt und in High Heels, den gerade geborenen Jungen im Arm haben weder Wehen, noch Pressen oder Nachgeburt sichtbare Spuren hinterlassen.