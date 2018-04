Aviciis heimliche Liebe? Model (25) aus Tschechien trauert auf Instagram

Einen Tag nach dem Brief der Familie , der erklärt, wie gestresst Erfolgs-DJ Avicii war, wie perfektionistisch und wie er dann wohl von seinen eigenen Ansprüchen überfordert wurde, schreibt ein Model aus Tschechien an Tim. Aviciis richtiger Name ist Tim Bergling.

"Die hellsten Sterne verbrennen am schnellsten", schreibt Tereza Kacerova unter das Bild von Aicii zusammen mit ihrem Sohn. "Du warst so jung", meint Tereza, die mehrere Tage lang seine Freunde kontaktiert hat und nicht an den Tod des 28-jährigen Schweden glauben wollte. Der DJ - der seit 2014 nicht mehr auftrat - war am Freitagabend in Muscat im Oman tot aufgefunden worden. Die Nachricht von Aviciis Tod im Urlaub schockte Freunde und Fans in aller Welt.

Offenbar hatte Avicii seit mehreren Jahren lkohol- und andere gesundheitliche Probleme. Viele seiner Songtexte lassen erahnen, dass er sich seit Jahren auch mit der düsteren Seite des Lebens beschäftigt hat.

The brightest stars burn out the fastest. Une publication partagée par Tereza Kačerová (@terezakacerova) le 26 Avril 2018 à 7 :31 PDT

❤️ Part 1/2 Une publication partagée par Tereza Kačerová (@terezakacerova) le 26 Avril 2018 à 7 :35 PDT

Auf Instagram hat die junge Frau auch Fotos mit dem Vater ihres Sohnes veröffentlicht.