Brasilianer lebt seit 22 Jahren in Sandburg

Wer träumt nicht von einem Haus direkt am Strand? Marcio Mizael Matolias lebt sogar in einer Burg auf einem Strand in Rio de Janeiro- in seiner selbstgebauten Sandburg.

Seit 22 Jahren lebt Matolias hier, jeden Tag verbringt er Stunden damit, die Burg zu bewässern, damit sie nicht zusammenbricht.

Mit etwa drei Quadratmetern ist das Innere seines Wohnraums nicht geräumig, aber der Brasilianer sagt, es sei genug Platz für ihn und seine Sachen.

Er erklärte, dass er anfangs nicht vorhatte, seine Wohnung aufzugeben, aber da er immer mehr Zeit damit verbrachte, sein Schloss zu unterhalten, beschloss er, sein Haus und alle damit verbundenen Rechnungen aufzugeben und einen permanenten Umzug an den Strand zu wagen.

Touristen posieren gerne für Fotos mit ihm und hinterlassen gelegentlich eine kleine Spende.