Große Ankündigungen in Korea

Als historisches Treffen wird die Begegnung der beiden koreanischen Staatschefs im berüchtigten Grenzort Panmunjom bereits gefeiert, dort in der "Gemeinsamen Sicherheitszone", wo sich sonst Soldaten beider Länder gegenüberstehen. Und tatsächlich: Bei ihrer Zusammenkunft an der Grenze beider Länder haben Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In Großes angekündigt.