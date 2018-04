Internet-Hype 35 Jahre danach: ABBA in 10 sehr witzigen Tweets

Die legendäre Band Abba mit Agnetha Fältskog (68), Benny Andersson (71), Björn Ulvaeus (73) und Anni-Frid «Frida» Lyngstad (72) hatte viel Spaß mit den neuen Songs.

Und die Pop-Rentner schwelgen in Nostalgie: "Es war so, als ob die Zeit stillgestanden habe, und wir waren nur für einen kurzen Urlaub weg."

Der Song *I still have faith in you" soll bei einer gemeinsamen Fernsehproduktion von NBC und BBC im Dezember zu hören sein.

Über ein Comeback der Band ist immer wieder spekuliert worden, allerdings sagt das Statement nichts zu möglichen weiteren Aktivitäten der Band in der Zukunft.

Im Internet ist ABBA schon jetzt ein Hype.

An einem historischen Tag wurde die Entscheidung verkündet.

Einige machen sich Ideen für die vier - und für Schweden.

Begeistert sind allerdings nicht wirklich ALLE.

ABBA gibt es aber auch verfremdet...