Kim und Moon: Historischer Handschlag an der Grenzschwelle

Es ist ein historischer Tag für die beiden Koreas. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat die Grenze zum Süden zu Fuß überquert, um den südkoreanischen Präsidenten zu treffen. Und er hat Moon Jae In gebeten, auf die andere Seite der Grenzmarkierung zu kommen. Dieser Schritt von Moon Jae in den Norden war im Protokoll nicht vorgesehen.

Kim will ein "neues Kapitel" im Verhältnis zu Südkorea aufschlagen. Zum Beginn des historischen Gipfeltreffens mit Südkoreas Präsident Moon Jae In an diesem Freitag im Grenzdorf Panmunjom sprach Kim von einem "neuen Anfang" in der Beziehung beider Länder.