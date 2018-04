Korea-Gipfel: Banges Hoffen der Bevölkerung

Mit Freude und Begeisterung haben Südkoreaner in Seoul das Treffen zwischen ihrem Präsidenten Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Fernsehschirm beobachtet. In der Bevölkerung gibt es die Hoffnung auf eine Öffnung der Grenze und eine Wiedervereinigung der beiden Koreas nach deutschem Vorbild.

"Wenn man das Treffen der beiden Führer sieht, hat man das Gefühl, dass die Vereinigung bereits stattgefunden hat. Aber ich mache mir auch Sorgen, dass wir von Nordkorea hinters Licht geführt werden. Ich hoffe auf einen erfolgreichen Abschluss, bin aber gleichzeitig besorgt", sagt der 70-jährige Anwohner Lee Sang-jung.