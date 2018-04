Merkel trifft Trump: Frostige Stimmung vorprogrammiert?

Angela Merkel ist auf Kurzbesuch in den USA - und schon wie bei ihrer Reise im Herbst 2017 könnte die Stimmung beim Treffen mit Donald Trump frostig werden. Der US-Präsident und die Kanzlerin sind nicht nur beim Thema Atomabkommen mit dem Iran unterschiedlicher Ansicht. Schon der französische Präsident Emmanuel Macron hatte seine Meinungsverschiedenheiten mit Donald Trump deutlich gemacht, aber der junge Staatspräsident aus Frankreich bemühte sich am ersten Tag um hollywoodartige Aufnahmen. Die beiden First Ladys spazierten neben ihren Gatten in High Heels über den Rasen des Weißen Hauses, die beiden Paare hielten Händchen. Doch bei seiner Rede im Kongress kritisierte Macron die Klimapolitik des US-Präsidenten besonders deutlich.