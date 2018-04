Angélique (13) offenbar von Nachbar (45) ermordet

Seit vier Tagen wurde in und um Wambrechies bei Lille in Nordfrankreich nach der 13-jährigen Angélique gesucht. Das Mädchen hatte zu Hause einen Zettel hinterlassen, auf dem stand, sie treffe sich kurz mit Freundinnen und komme dann gleich zurück. Doch seitdem war Angélique verschwunden.

In den frühen Morgenstunden am Sonntag wurde die Leiche des Kindes in einem Wald in Quesnoy-sur-Deûle unweit ihres Heimatortes gefunden. Ein 45-jähriger Nachbar von Angéliques Familie, der schon zuvor wegen sexueller Angriffe verurteilt worden war, hat laut französischen Medien gestanden, dass er Angélique getötet hat, nachdem er versucht hatte, das Mädchen zu missbrauchen. Der Mann führte die Polizei an die Stelle, an der der Körper des Mädchens gefunden wurde.

Bei der Polizei hatte sich ein 10 Jahre alter Junge gemeldet, der gesehen hatte, wie Angéliqe offenbar freiwillig in einem Park einem Mann gefolgt sei.

Am Samstag hatten etwa 100 Menschen zusammen mit Angéliques Eltern nach dem Mädchen gesucht.

Die Nachbarn in Nordfrankreich sind geschockt. Am Dienstag soll in einem Gedenkveranstaltung, einer sogenannten "marche blanche", an Angélique erinnert werden.

Die Polizei hat auf Twitter bestätigt, dass Angeliques Leiche gefunden wurde.