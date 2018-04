Armenische Opposition macht weiter Druck

Die armenische Opposition ruft dazu auf, Versammlungen und Demonstrationen in ganz Armenien fortzusetzen und damit den Druck auf die Institutionen aufrecht zu erhalten. Gerade am 1. Mai, am Tag der Abstimmung über den neuen Übergangs-Premierminister sollen die Armenier ihren Willen zur Veränderung deutlich machen.

Nach zwei Wochen anhaltender Demonstrationen und wenigen Tagen, nachdem die Regierung von Ministerpräsident Sargsjan zu Fall gebracht wurde, wird die Regierungspartei bei der Wahl des Ministerpräsidenten keinen Kandidaten ins Rennen schicken.

Damit ist Oppositionsführer Nikol Paschinjan seinem Ziel, neuer Regierungschef zu werden, deutlich nähergekommen. Er ist bisher einziger Bewerber auf das Amt. Gewinnt er, will er Neuwahlen innerhalb von sechs Monaten ansetzen.