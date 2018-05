"Avengers" bricht weltweite Rekorde

Der Science-Fiction-Film „Avengers: Infinity War“ hatte das erfolgreichste Debütwochenende aller Zeiten. Am ersten Wochenende nach seinem Kinostart spielte der Actionfilm der Marvel-Studios weltweit insgesamt rund 520 Millionen Euro ein - so viel wie kein Film vor ihm. „Avengers: Infinity War“ brachte allein in den USA und Kanada am ersten Wochenende 250 Millionen Dollar ein. China wurde dabei noch nicht mitgezählt, weil der Film dort erst später anläuft. Zuletzt feierte Marvel-Studios mit dem Film „Black Panther“ Erfolge.