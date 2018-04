Anschlagsserie: 21 Tote in Kabul, 11 Kinder in Kandahar getötet

In Afghanistans Hauptstadt Kabul hat es an diesem Montagmorgen während der Hauptverkehrszeit mehrere Anschläge gegeben. Mindestens 21 Menschen wurden getötet und an die 30 weitere verletzt. Zunächst hatte sich ein Motorradfahrer in die Luft gesprengt, als Rettungskräfte und Journalisten vor Ort im Einsatz waren, gab es eine weitere Explosion. Der Anschlagsort befindet sich in der Nähe des NATO-Hauptquartiers und der US-Botschaft.