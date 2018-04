Frankreich: Tigermücke sticht zu

Vor zehn Jahren kamen die ersten Exemplare des Insekts auch nach Deutschland. Angesichts des Klimawandels scheinen sich die wärmeliebenden Mücken, die an ihren weißen Tigerstreifen zu erkennen sind, einen neuen Lebensraum nördlich der Alpen dauerhaft sichern zu wollen. In Freiburg und Heidelberg überwintern sie bereits. Die erste größere brütende Population in Deutschland wurde 2015 in Heidelberg nachgewiesen. Ein Jahr zuvor war bereits eine kleinere Population in Freiburg entdeckt worden. 1990 wurde das Insekt in einer Ladung gebrauchter Reifen aus den USA über Italien erstmalig nach Europa eingeschleppt.