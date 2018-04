Gelbe Wassermassen, wohin das Auge reicht

Die Hukou-Wasserfälle sind die zweitgrößten Wasserfälle in ganz China - und weltweit die einzigen, die eine gelbe Farbe haben. Sie sind Teil des Gelben Flusses im Norden Chinas, der ebenso als Attraktion gilt. Er ist der zweitlängste Fluss Chinas und entspringt einer Quelle in Tibet.

Das Wasser fällt in den Hukou-Fällen bis zu 30 Meter tief. Kein Wunder also, dass die chinesischen Touristen das Naturspektakel an ihrem Feiertags-Wochenende bestaunten: Es wurden viermal mehr Eintrittstickets verkauft als an einem normalen Wochenende, gab das zuständige Landschafts-Management bekannt.