Lässt der Lega-Chef Berlusconi fallen, um mit 5-Sterne eine Regierung zu bilden?

Bei den Regionalwahlen im Norditalienischen Friaul und Julisch-Venetien hat die rechtspopulistische Lega einen Sieg davongetragen. Normalerweise interessieren sich die Politiker in Rom nicht besonders für diese Region, in der neben Italienisch auch Deutsch, Slowenisch und Furlanisch gesprochen wird - doch in Zeiten der schwierigen Regierungsbildung wird der Triumph der Lega zum Symbol.