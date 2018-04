Meghan Markle: Passt der Schuh?

"Warum sollte sie sie nicht an ihrem Hochzeitstag tragen? Warum sollten wir Frauen zur Hocheit Absätze und keine flachen Schuhe tragen? Es gibt so viele Bräute, die das machen, und wir glauben, dass Meghan als selbstbewusste und moderne Frau, die sie ist, vielleicht auch mit einem weiteren Protokoll bricht und Josefinas an ihrem Hochzeitstag trägt", so die Josefinas-Sprecherin Sofia Oliveira.

Die portugiesische Firma ist Meghan Markle auf jeden Fall nicht unbekannt: Im Juni 2016 veröffentlichte die Schauspielerin ein Foto auf Instagram, auf dem sie von einem bestimmten Paar der Marke schwärmte. Eine offizielle Antwort von der Braut gibt es bisher nicht. Aber bei Josefinas ist man zuversichtlich.