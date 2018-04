Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen vor Champions League-Spiel in Rom

Im Vorfeld des Halbfinal-Rückspiels der Fußball Champions League hat die Stadt Rom ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. So kündigte die Polizei bereits ab Dienstag stärkere Kontrollen an den Flughäfen und Bahnhöfen an, außerdem wird es ein Verbot für den Verkauf und Konsum von Alkohol geben. Am Mittwoch trifft der FC Liverpool in der italienischen Hauptstadt auf AS Rom.