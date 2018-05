1. Mai in Paris: Brennende Autos und Molotow-Cocktails

Über eintausend mit schwarzen Masken Vermummte haben in Paris die jährlichen Mai-Demonstrationen gestört.

Auf ihrem Marsch entlang der Demonstrationsroute zerstörten sie Fensterscheiben und warfen Molotow-Cocktails in eine McDonald's Filiale. In der Nähe einer Autowerkstatt ging ein Baufahrzeug in Flammen auf.

Bereits im Vorfeld der traditionellen Mai-Demonstration hatte die französische Polizei vor Zusammenstößen mit linksradikalen Gruppen gewarnt. Diese hatten zuvor auf Sozialen Netzwerken zu einem "Revolutionstag" aufgerufen.

Die Demonstranten trugen Banner mit regierungsfeindlichen Sprüchen und sowjetische Fahnen. Sie skandierten antifschistische Parolen und warfen Feuerwerkskörper auf die Beamten. Diese setzten Wasserwerfer gegen die Protestierenden ein.