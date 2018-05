Mai-Kundgebungen in Moskau

In Moskau wurde gemeinsam marschiert: Die traditionellen Kundgebungen zum 1. Mai fanden auch in der russischen Hauptstadt statt. Mehr als 100.000 Menschen schlossen sich der Parade an. Es wurden dabei auch Flaggen getragen, welche die kommunistischen Politiker Stalin und Lenin zeigten.

In den letzten Jahren wurden die Kundgebungen allerdings mehr und mehr zu einer Machtdemonstration russischer Autoritäten - beispielsweise der Partei "Einiges Russland", welche die Mehrheit im Parlament stellt.