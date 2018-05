Tod im Schneesturm im Wallis - nur 400 m von der Hütte entfernt

Im Schweizer Wallis sind 14 Skitourenfahrer in etwa 3.000 Metern Höhe von einem Schneesturm überrascht worden. Mindestens vier Touristen überlebten das Unglück im Gebiet Pigne d'Arolla nicht. In der Gruppe waren auch Touristen aus Deutschland und Italien.

Eine Person war gestürzt und bereits tot, als die Bergretter eintrafen. Drei weitere starben an den Folgen der Unterkühlung. Der Hüttenwirt der "Cabanne des Vignettes" hatte am Montagmorgen Alarm geschlagen, weil die Gruppe nicht vor Ort war.

Insgesamt wurden sieben Helikopter mobilisiert. Pascal Gaspoz von Air Glaciers erklärt: "Die Leute waren in zwei Gruppen, nahe beieinander. Sie hatten versucht, sich so gut sie konnten, vor dem Wind zu schützen. Sie waren nur 400 Meter von der Hütte entfernt, aber zu weit weg, als dass man ihre Hilferufe hätte hören können."

Laut der Polizei Wallis hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung des Unglücks eingeleitet.

In dieser Wintersaison sind besonders viele Menschen in den Alpen ums Leben gekommen: 35 in Frankreich und 25 in der Schweiz. Am Sonntagabend starben auch zwei junge Schweizer Bergsteiger am Mönch, als sie zum Eigerjoch absteigen wollten - zwischen den Kantonen Bern und Wallis.