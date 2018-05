Tödlicher Hochhausbrand in São Paulo

Ein Hochhaus in der brasilianischen Millionenmetropole São Paulo hat Feuer gefangen und ist kurze Zeit später eingestürzt. Laut örtlichen Angaben wurde dabei mindestens ein Mensch getötet, vier weitere werden vermisst. Die Feuerwehr war mit rund 160 Einsatzkräften und 57 Fahrzeugen am Brandort. Auch die Gäste eines in der Nähe liegenden Hotels mussten in Sicherheit gebracht werden. Das Feuer griff auch auf ein benachbartes Hochhaus über, bei diesem gab es jedoch keine Einsturzgefahr.