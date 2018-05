US-Strafzölle: Trumps Entscheidung auf 1. Juni verschoben

Eigentlich sollte die Entscheidung am 1. Mai fallen - nun gibt der US-Präsident Donald Trump den EU-Staaten, Mexiko und Kanada einen weiteren Aufschub bei den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Die Entscheidung soll nun am 1. Juni getroffen werden, erklärte das Weiße Haus in Washington am Montagabend (Ortszeit). So lange bleibt noch Zeit für Verhandlungen.

Weitere Aufschübe werde es nicht geben. Das steht in den Verlautbarungen, die Trump unterzeichnete.