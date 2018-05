44 Vermisste nach Hochhausbrand in Sao Paulo

Womöglich werden mehr Menschen nach dem Hochhausbrand in Sao Paulo vermisst, als die Behörden zunächst angegeben haben. Statt von drei Vermissten und einem Toten ist mittlerweile von 44 Vermissten die Rede.

In dem 26-stöckigen Hochhaus wohnten seit Jahren Hausbesetzer. Örtliche Medien berichten davon, dass sie in dem Gebäude eingeschlossen waren. Eine Art Mafia soll demnach von den Hausbesetzern Geld kassiert haben: Wer nicht zahlte, soll nicht in das verschlossene Haus rein gekommen sein.

Das ehemalige Polizeigebäude war Dienstag in Brand geraten. Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Aufräumarbeiten noch eine Woche andauern. Die Brandursache ist noch unklar.