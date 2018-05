Baskische ETA erklärt all ihre "Strukturen für aufgelöst"

Die baskische Untergrundorganisation ETA (Euskadi Ta Askatasuna - Baskenland und Freiheit) hat ihre Auflösung bekannt gegeben. All ihre Strukturen seien "vollständig aufgelöst" worden sein, die ETA erkläre ihre politischen Aktivitäten für beendet - so teilt es die Organisation in einem Schreiben mit, das an baskische Institutionen und Verbände adressiert ist, und von der spanischen Online-Zeitung "eldiario.es" am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Erklärung soll schon am 16. April verfasst worden sein. Bereits vor mehreren Wochen hatte die Separatistenorganisation eine entsprechende Entscheidung angekündigt, rund 60 Jahre nach ihrer Gründung.