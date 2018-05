In Japan ist die Kirschblütenzeit, die von Japanern auch Sakura genannt wird, die schönste Zeit des Jahres. Die läutet ab Mitte März traditionell den Frühling ein und taucht das ganze Land in ein Meer aus rosa Blüten, wie auch in der Nähe des Fuji Vulkans im südwesten des Landes. Der Fuji Vulkan ist 3776,24 Meter über dem Meeresspiegel und somit der höchste Berg Japans.