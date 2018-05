Nach Bayern-Aus in der Champions League: "Ja, das war Elfmeter"

Ausgelassene Stimmung in Madrid. Zum dritten Mal in Folge stehen die Königlichen im Finale der Champions League. Im Halbfinale schmissen/warfen die Spanier den FC Bayern raus, und während man dort das Aus noch verdauern muss, schaut man in Madrid weiter nach vorn.

Real-Trainer Zinédine Zidane: "In der Champions League bekommt man nichts geschenkt, und wir wissen, wie anspruchsvoll der Wettbewerb ist. Man erreicht das Finale daher nicht, ohne zu leiden. Und es ist sogar besser und schöner, wenn man leidet. Aber gut, jetzt müssen wir die Ruhe bewahren und uns erst einmal erholen."