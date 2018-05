60 Jahre und über 850 Tote später - das Ende der baskischen ETA

Die baskische ETA verabschiedet sich nach 60 Jahren Terror und mehr als 850 Toten. Sie begann als Widerstandsgruppe in der Franco-Diktatur, entwickelte sich zur Terrororganisation und verlor den Rückhalt in der Bevölkerung. Nach einer schriftlichen Ankündigung wurde ein Video öffentlich gemacht , in dem die ETA in Genf ihre Selbstauflösung bekannt gibt.