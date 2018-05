Fans in Liverpool: "Ich möchte Ronaldo im Finale weinen sehen!"

Die Fans des FC Liverpool und des AS Rom haben das Römer Olympiastadion nach dem Champions League-Halbfinal-Rückspiel meist friedlich verlassen. Nach der Gewalt am Rande des Hinspiels in Liverpool blieb es in der italienischen Hauptstadt mit hochgefahrenen Sicherheitsvorkehrungen überwiegend ruhig.

Die Engländer verloren zwar 4:2, mit dem 5:2-Hinspielsieg reichte es aber fürs Finale. Trainer Jürgen Klopp: "Wir haben uns für den Wettbewerb qualifiziert und jetzt stehen wir im Finale. Ich bin wirklich sehr glücklich für die Jungs und wirklich glücklich für den Club und für unsere Fans. Es war ein fantastisches Abenteuer bis jetzt. Jetzt fahren wir nach Kiew."