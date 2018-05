PR-Debakel: Lidl hat zum Muttertag Bügeleisen und Staubsauger im Angebot

Grund für diese Erklärung seitens Lidl Deutschland war die Werbung der Supermarktkette zum Muttertag. In den umstrittenen Anzeigen, werden unter anderem eine Nähmaschine, eine Dampfbügelstation und eine Kochbox beworben.

Die Organisation Pinkstinks, die auf Geschlechter diskriminierende Werbung, Produkte und Medien aufmerksam macht, twitterte #dankefürnichts.

Auch zahlreiche andere Personen beschwerten sich in sozialen Netzwerken. Viele beklagten, das Frauenbild des Discounters stamme aus den 1950er Jahren.

Regina Oschotzki schrieb auf Facebook an Lidl Deutschland: "Heyho Lidl, ich, als Softwareentwicklerin und Mutter von 2 Kindern bin doch mehr erstaunt und auch erschüttert über das Rollenbild was ihr vermittelt. Vielleicht solltet ihr Eure Klischees mal überdenken. Meine Familie und ich leben übrigens im Jahr 2018 und ihr?".

Der Muttertag findet in diesem Jahr in Deutschland am 13. Mai statt.